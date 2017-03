KSW Colosseum. Mariusz Pudzianowski poznał rywala

Wiemy już, z kim Mariusz Pudzianowski (10-5, 4 KO) będzie walczył podczas gali KSW Colosseum, która odbędzie się 27 maja. Na PGE Narodowym w Warszawie popularny "Pudzian" stoczy pojedynek z Tyberiuszem Kowalczykiem (3-0, 2 KO) - poinformowała federacja KSW.

To będzie starcie strongmanów. Pudzianowski i Kowalczyk w przeszłości rywalizowali o miano najsilniejszego zawodnika w Polsce. Teraz dojdzie do ich bezpośredniej walki. "Pudzian" w MMA ma już na koncie 16 pojedynków. Wygrał 10 z nich, w tym cztery przed czasem. Ostatnio, w grudniu ubiegłego roku na gali KSW 37: Circus of Pain w Krakowie, znokautował Popka Monstera.



Kowalczyk nie ma aż tak dużego doświadczenia w MMA. Do tej pory stoczył trzy walki i wszystkie wygrał. Do starcia Kowalczyka z Pudzianowskim miało już dojść dużo wcześniej. W grudniu 2012 roku "Tyberian" miał walczyć w Londynie z Marcinem Najmanem, który jednak się wycofał. Miał go zastąpić właśnie "Pudzian". Do pojedynku ostatecznie nie doszło. Gala w ogóle nie doszła do skutku z powodu niewywiązania się organizatorów z wcześniejszych ustaleń finansowych z zawodnikami.



Karta walk KSW Colosseum jest już prawie skompletowana. Walką wieczoru będzie starcie Mameda Chalidowa z Borysem Mańkowskim. Pogromca Pudzianowskiego, Marcin Różalski spotka się z Fernando Rodriguesem Juniorem. Dojdzie też do pojedynku Popka Monstera z Robertem "Hardkorowym Koksu" Burneiką.

