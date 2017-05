Joanna Jędrzejczyk dała prezent rywalce na ceremonii ważenia

W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu Joanna Jędrzejczyk po raz piąty będzie broniła mistrzowskiego pasa w kategorii słomkowej. Na gali UFC 211 w Dallas Polka zmierzy się z Jessicą Andrade. Na ceremonii ważenia nie obyło się bez małych prowokacji ze strony naszej mistrzyni.

Zdjęcie Joanna Jędrzejczyk od dwóch lat jest mistrzynią UFC /AFP

Jako pierwsza na scenę weszła pewna siebie i uśmiechnięta Andrade. Po nie pojawiła się Jędrzejczyk z polską flagą. Polka pozdrawiała licznie zgromadzoną i entuzjastycznie witająca ją publiczność. Obie zawodniczki zmieściły się w limicie. Polka postanowiła delikatnie sprowokować Andrade. Podarowała jej pas z napisem "Fantasy" (ang. marzenia). Obrończyni tytułu przekazała w ten sposób Brazylijce komunikat, że mistrzowskiego pasa nie zamierza oddawać, a jego zdobycie ma być dla Andrade tylko marzeniem. Brazylijka przyjęła prezent z uśmiechem na ustach. Po chwili obie panie stanęły ze sobą twarzą w twarz. Jędrzejczyk coś mówiła do przeciwniczki, a ta tylko potakiwała głową.



"Cieszę się, że tu jestem. Jessica to moje kolejne wyzwanie, ale chcę, żeby pas, który zdobyła dwa lata temu w tym samym miejscu, został u mnie. Zamierzam go obronić po raz piąty" - powiedziała Jędrzejczyk.



Walka Jędrzejczyk - Andrade będzie jednym z głównych wydarzeń gali UFC 211. Głównym pojedynkiem będzie druga próba obrony pasa kategorii ciężkiej przez Stipe Miocicia (16-2), który zmierzy się z Juniorem Dos Santosem (18-4).



W wadze średniej swoją kolejną ważną walkę stoczy Krzysztof Jotko (19-1). Tym razem podejmie kolejne wyzwanie w postaci Dave Brancha (20-3).



Jędrzejczyk jest mistrzynią UFC w wadze słomkowej od 2015 roku. Podczas gali UFC 185 pokonała przez nokaut w drugiej rundzie Carlę Esparzę. Potem cztery razy obroniła mistrzowski pas wygrywając kolejno z Jessicą Penne, Valerie Letournau, Claudię Gadelhe i Karolinę Kowalkiewicz.

