Jessica Andrade: Jędrzejczyk nie ma mocnego ciosu

Emocje przed UFC 211 w Dallas rosną, pretendentka Jessica Andrade (16-5) w rozmowie z portalem flocombat stwierdziła, że nasza mistrzyni Joanna Jędrzejczyk (13-3) nie dysponuje mocnym ciosem.

Zdjęcie Joanna Jędrzejczyk /AFP

"Oglądając wszystkie walki Joanny Jędrzejczyk doszliśmy do wniosku, że co prawda ma ona ogromną szybkość, to jest nie jest w stanie zadać mocnego ciosu. Myślę, że ja zadaje mocniejsze razy, z taką samą szybkością. Łokcie oraz kopnięcia to jej najgroźniejsze bronie" - analizuje Andrade.

Reklama

Gala UFC 211 odbędzie 13 maja.

Jędrzejczyk jest mistrzynią UFC w wadze słomkowej od 2015 roku. Podczas gali UFC 185 pokonała przez nokaut w drugiej rundzie Carlę Esparzę. Potem cztery razy obroniła mistrzowski pas wygrywając kolejno z Jessicą Penne, Valerie Letournau, Claudię Gadelhe i Karolinę Kowalkiewicz.