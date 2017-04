"Hardkorowy Koksu" zaatakował Popka. "Jest ćpunem"

Iskrzy na potrzeby podgrzewania atmosfery przed walką pomiędzy Robertem Burneiką, bardziej znanym jako "Hardkorowy Koksu" i raperem Popkiem Monsterem, właściwie Pawłem Mikołajuwem. Obaj celebryci stoczą pojedynek w formule mieszanych sztuk walki na gali KSW 39: Colosseum 27 maja na PGE Narodowym.

Obaj zawodnicy usiedli naprzeciwko siebie w studiu telewizyjnym programu "Puncher" na antenie Polsatu Sport. Najbardziej gorąco zrobiło się wtedy, gdy "Hardkorowy Koksu" określił Popka w niewybredny sposób.

"Dlaczego nazwałem go mięczakiem i ćpunem? Bo jest ćpunem!" - wypalił Burneika. "Oczywiście przystąpi do walki, ale on ma problem psychiczny. Za dużo brał różnych rzeczy w swoim życiu, sam się zresztą przyznał" - dodał kulturysta.

Co ciekawe, tym stwierdzeniem Popek wcale nie dał się wyprowadzić z równowagi i nie przeprowadził kontrofensywy.

"To było kiedyś. Dzisiaj bym powiedział ‘dawno temu i nieprawda’, ale przecież każdy może twierdzić to, co mu się żywnie podoba" - odparł Mikołajuw.

"Te słowa mnie nie zabolały. Bardziej dały mi to kopa do dalszych treningów, aby jeszcze mocniej wyprzeć z siebie tego "narkomana", który figuruje w oczach ludzi. (...) Jakbym był naćpany, prawdopodobnie wziąłbym to do serca, gdybym siebie oszukiwał. Zostało jeszcze we mnie 10% artysty, ale jestem już w 90% sportowcem" - zapewnił ekscentryczny muzyk.

