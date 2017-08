Błachowicz i Piechota będą walczyć na UFC Fight Night Gdańsk

Trzech Polaków wystąpi na gali UFC Fight Night Gdańsk w sobotę 21 października w Ergo Arenie. Dzisiaj organizacja UFC ogłosiła, że będą na niej walczyć Jan Błachowicz i Oskar Piechota

Zdjęcie Jan Błachowicz /Łukasz Krajewski /Newspix

Błachowicz (19-7), wejdzie do oktagonu po raz siódmy i zrobi wszystko co w jego mocy, aby powrócić do czołowej piętnastki kategorii półciężkiej. Na drodze stanie mu Amerykanin Devin Clark (8-1), który będzie chciał sprawić niemiłą niespodziankę miejscowym kibicom oraz zapewnić sobie trzecią wygraną z rzędu.

Reklama

UFC potwierdziło również zakontraktowanie Piechoty (9-1), jednego z najlepszych w kategorii średniej w Polsce. Zanim odezwało się do niego UFC, Piechota znokautował swoich dwóch ostatnich rywali w 36 i 32 sekundy. Natomiast jego rywal, Amerykanin Jonathan Wilson (7-2), w swoim debiucie w UFC znokautował Chrisa Dempsey w zaledwie 50 sekund. Fani mogą być pewni, że tej nocy nie zabraknie fajerwerków ze strony obu tych zawodników.

Na gali UFC Fight Night Gdańsk będą walczyć również Trevor Smith z Ramazanem Jemiejewem w starciu kategorii średniej oraz Adam Wieczorek, który w swoim debiucie zmierzy się z Dmitrim Smoliakowem.

Sprzedaż biletów na galę rozpocznie się w piątek 11 sierpnia o godzinie 10.00 poprzez portal Eventim. Ceny biletów: 89PLN, 129PLN, 169PLN, 269PLN, 309PLN, 349PLN, 399PLN, 499PLN, 669PLN, 899PLN oraz 1199PLN.

UFC Fight Night Gdańsk:

(wszystkie zestawienia mogą ulec zmianie, a kolejność walk jest do potwierdzenia)

walka w kategorii średniej

Trevor Smith - Ramazan Jemiejew

walka w kategorii średniej

Jonathan Wilson - Oskar Piechota

walka w kategorii ciężkiej

Dmitrij Smoliakow - Adam Wieczorek

walka w kategorii półciężkiej

Jan Błachowicz - Devin Clark