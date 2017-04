Kamil Glik dostanie podwyżkę w AS Monaco

Kamil Glik ma dostać podwyżkę, a jego kontrakt z AS Monaco zostanie przedłużony o rok. Taką informację podał "Przegląd Sportowy". - Francuzi doceniają zawodników, którzy zostawiają serce na boisku. Docenia się tam zawodników nie tylko za ich postawę na murawie, ale także za to, jakimi są ludźmi. A Kamil nie zadziera nosa, chociaż mógłby to robić - powiedział Marek Jóźwiak, były piłkarz ligi francuskiej. Nowa umowa reprezentanta Polski z drużyną z Księstwa ma obowiązywać do zakończenia sezonu 2021/22. Press Focus/x-news