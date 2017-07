Unai Emery przyznał, że Serge Aurier chce odejść z PSG

Unai Emery, trener Paris Saint-Germain, przyznał, że Serge Aurier chce opuścić stolicę Francji w tym oknie transferowym. 24-letnim obrońcą interesuje się Manchester United.

Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej nie poleciał z PSG na zgrupowanie do Stanów Zjednoczonych i prawdopodobnie w najbliższym czasie opuści klub z "Parku Książąt".

Przyszłość Auriera od pewnego czasu stała pod znakiem zapytania, a teraz możliwość jego odejścia zwiększyło przybycie do klubu Daniego Alvesa.

Emery przyznał, że starał się przekonać reprezentanta WKS do pozostania w "Parku Książąt", ten jednak sam zdecydował, by nie lecieć na zgrupowanie do USA.

"Rozmawiałem z Serge'em i powiedziałem mu, że chcę, aby został" - mówił Emery, cytowany przez "L'Equipe".

"Odpowiedział mi, że chce odejść i wolałby zostać w Paryżu, aby przygotować się do wyjazdu" - dodał.

Z PSG na przedsezonowe zgrupowanie nie pojechał też Grzegorz Krychowiak. Reprezentantem Polski mają interesować się kluby z Primera Division, w tym Atletico Madryt czy Valencia CF.

