Unai Emery: Krychowiak powinien sobie znaleźć inny klub

Grzegorz Krychowiak, mimo braku gry w Paris Saint-Germain, wciąż nie zdecydował się na zmianę drużyny. Trener Unai Emery w dobitnych słowach powiedział jednak, co myśli o obecnej sytuacji Polaka.

Zdjęcie Trener PSG - Unai Emery /AFP

- Każdy piłkarz, który przychodzi do PSG, musi wejść na wyższy poziom i dostosować się do zespołu. W przypadku Krychowiaka to się nie stało. Teraz dla niego najlepszym wyjściem będzie znalezienie innej drużyn, której styl będzie dla niego odpowiedni - powiedział trener PSG na łamach francuskiego "L’Equipe".

W poprzednim sezonie Ligue 1, Krychowiak zagrał w zaledwie 11 meczach. Tylko cztery razy spędził na boisku pełne 90 minut.

Pojawiały się informacje, że pomocnik wciąż chce walczyć o miejsce w składzie PSG, ale po ostatnich słowach Emery’ego, Krychowiak raczej dostał jasny przekaz, że powinien zmienić drużynę.

Polakiem poważnie ma się interesować zwłaszcza Valencia, z którą PSG miało rozpocząć rozmowy. Sam Krychowiak nie jest podobno zbyt przekonany do tego transferu. W "L’Equipe" są już jednak właściwie pewnie, że pomocnik w tym okienku transferowym pożegna się z paryską drużyną.



