Trwa mecz Paris Saint-Germain - Girondins Bordeaux

Paryżanie, który przed tygodniem nieoczekiwanie zremisowali z Montpellier, błyskawicznie objęli prowadzenie w starciu z "Żyrondystami". Z rzutu wolnego, z ponad 25 metrów, huknął Neymar, a bramkarz gości nawet nie drgnął.

W 12. minucie drużyna Unaia Emery'ego podwyższyła prowadzenie. Neymar przytomnie zagrał na wolne pole do Edinsona Cavaniego, a Urugwajczyk zaskoczył Benoita Costila.

PSG nie zwolniło tempa i w 21. minucie trafiło ponownie. Do ofensywnej akcji podłączył się Yuri Berchiche, który dośrodkował w pole karne. W piłkę nie trafił Kylian Mbappe, ale dopadł do niej Thomas Meunier, który bez problemu zaskoczył bramkarza Bordeaux.

Dziesięć minut później "Żyrondyści" zdobyli bramkę. Po ładnej wymianie piłki Nicolas De Preville wpadł w pole karne i wyłożył do pustej bramki Younousse'owi Sankhare.

W 33. minucie na boisku pojawił się Igor Lewczuk. Polak zmienił prawego obrońcę - Youssoufa Sabaly'ego.

Pięć minut przed przerwą, Otavio zagrał ręką w polu karnym, a sędzia wskazał na "wapno". Do piłki podszedł Neymar, który strzałem w lewy róg, podwyższył na 4-1. Gola Brazylijczykowi pogratulował Cavani, który wyściskał kolegę z drużyny.



Kiedy wydawało się, że to gol do szatni... PSG trafiło jeszcze raz. Akcję rozpoczął Julian Draxler, który zagrał do Mbappe, a następnie wbiegł w pole karne. Francuz przytomnie odegrał, a Niemiec kapitalnym wolejem po długim rogu trafił na 5-1.

Drużyna Emery'ego nie zwolniła po przerwie. Draxler znakomicie obsłużył podaniem Mbappe, a ten, w sytuacji sam na sam, nie miał problemów z pokonaniem Costila.

Paris Saint-Germain - Girondins Bordeaux 6-1 (5-1) - mecz trwa

Bramki: 1-0 Neymar (5.), 2-0 Edinson Cavani (12.), 3-0 Thomas Meunier (21.), 3-1 Younosse Sankhare (31.), 4-1 Neymar (40 - k.), 5-1 Julian Draxler (45.), 6-1 Kylian Mbappe (58.)