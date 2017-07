Trener PSG: Musimy kupić jednego z pięciu najlepszych piłkarzy na świecie

Trener Paris Saint-Germain Unai Emery przyznał, że chcąc rywalizować z najpotężniejszymi klubami w Europie, musi pozyskać wielką gwiazdę, jednego z pięciu najlepszych piłkarzy świata.

PSG ma wielkie pieniądze i równie wysokie aspiracje. Cel jest jeden - wygranie Ligi Mistrzów. "Les Parisiens" już sześciokrotnie byli mistrzami Francji, ale jeszcze nigdy nie udało się im wywalczyć najbardziej prestiżowego trofeum w piłce klubowej.

W erze prezesa Nassera Al-Khelaifiego klub ma zapewniony olbrzymi budżet i stać go na sprowadzenie gwiazd, lecz w minionym sezonie paryżanom nie udało się awansować nawet do ćwierćfinału LM.

"Jeśli chcemy rywalizować z Bayernem Monachium, Barceloną, Realem Madryt i wygrać Ligę Mistrzów, to musimy kupić jednego z pięciu najlepszych piłkarzy świata" - ocenił Emery.

W ostatnim czasie sporo mówiło się o planowanym transferze gwiazdy Barcelony - Neymara. Szefowie "Dumy Katalonii" stanowczo zdementowali te pogłoski, ale trener PSG podkreśla, że potrzebuje właśnie takiego piłkarza, jak Brazylijczyk.

"Neymar znakomicie się rozwinął i dzisiaj jest jednym z pięciu najlepszych graczy" - podkreślił.

"Prezydent naszego klubu ciężko pracuje, aby przyciągnąć najlepszych zawodników, a nasi fani byliby zadowoleni, gdyby mogli liczyć na najlepszych graczy, którzy wsparliby utalentowanych zawodników, jakich już mamy" - dodał Emery.

Neymar nie jest jedyną gwiazdą, jaką latem chciałby sprowadzić francuski gigant. Wśród głównych kandydatów wymienia się także Alexisa Sancheza z Arsenalu i Kyliana Mbappe z AS Monaco. "Obaj się wielkimi piłkarzami. Co więcej, Mbappe jest Francuzem, a ja chcę Francuzów we francuskim klubie" - wyjawił hiszpański trener.

Po ostatnim nieudanym sezonie, w którym PSG przegrał nie tylko walkę o triumf w Lidze Mistrzów, ale także bój o mistrzostwo Francji, prezydent Al-Khelaifi zwolnił dyrektora sportowego Patricka Kluiverta. Jego miejsce zajął Antero Henrique, któremu już udało się sprowadzić doświadczonego obrońcę Daniego Alvesa.

Emery wyjawił, że kolejnymi celami dyrektora klubu jest pozyskanie wielkiej gwiazdy, która wzmocniłaby ofensywę zespołu oraz zatrzymanie w klubie Marquinhosa i Marco Verrattiego.

