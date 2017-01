Transfer Grosickiego znów może zostać zablokowany

Świetnie spisujący się w Stade Rennes Kamil Grosicki marzy o transferze do Anglii i to już w styczniu. Sprawa znów może się skomplikować, bo trener Polaka nie zamierza się go pozbywać.

Zdjęcie Kamil Grosicki (w środku) /AFP

Grosicki miał zamienić francuski klub na angielski Burnley już w letnim okienku transferowym. Sprawa miała zostać sfinalizowana tuż przed zamknięciem okienka, ale kluby nie doszły do porozumienia.

Reklama

Polak nie ukrywał żalu do swojego obecnego pracodawcy, ale doszedł z nim do porozumienia i w jesieni był silnym punktem Rennes, a także reprezentacji Polski.

Burnley nie przestało interesować się Grosickim. Chciałby mieć go u siebie także West Ham oraz Everton, ale niechętny transferowi jest szkoleniowiec Rennes Christian Gourcuff.

Trener francuskiego zespołu podkreślił, że "nie chciałby, aby zabrakło mu Grosickiego". - Niełatwo będzie znaleźć godnego następcę - zaznaczył.

Czy to oznacza, że klub znów zablokuje odejście Polaka? Ostatnie zdanie w tej kwestii będą miały władze klubu.



Sam Grosicki nastawia się na transfer do Anglii i to już w styczniu.

Ligue 1: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz