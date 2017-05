Szalona celebracja mistrzostwa AS Monaco. Kamil Glik z czerwonymi włosami!

AS Monaco pierwszy raz od 17 lat zdobyło mistrzostwo Francji i w wyjątkowy sposób świętowało to wielkie wydarzenie. Piłkarze klubowe barwy mieli nawet na swoich włosach! Nie zabrakło wśród nich Kamila Glika.

AS Monaco zdobyło ósmy tytuł mistrza kraju w historii klubu. "Książęta" przełamały czteroletnią dominację Paris Saint-Germain. Piłkarze w wyjątkowy sposób postanowili uczcić to wielkie wydarzenie i zmienili nawet kolor włosów na biało-czerwone barwy!

Trzeba przyznać, że wyglądało to całkiem ciekawie. Wśród zawodników z biało-czerwonymi włosami nie zabrakło Kamila Glika. Polak dumnie prezentował nową fryzurę i fetował razem z kolegami wielki sukces.

Glik do AS Monaco przeniósł się w lipcu 2016 roku. Obrońca szybko wskoczył do podstawowej jedenastki drużyny i był jednym z jej kluczowych filarów. Na 38 rozegranych meczów w lidze, nie zagrał tylko dwa razy.



