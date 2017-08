Stevan Jovetić będzie następcą Kyliana Mbappe w AS Monaco?

Wszystko wskazuje na to, że Kylian Mbappe jeszcze w sierpniu odejdzie z AS Monaco do Paris Saint-Germain. Mistrz Francji ma już nawet następcę dla zawodnika - jest nim Stevan Jovetić z Interu Mediolan, który już pozuje w koszulce Monaco z numerem "10".

Zdjęcie Stevan Jovetić celebruje bramkę dla Sevilli /CRISTINA QUICLER /AFP

Dziś rano Twittera obiegły zdjęcia na których Jovetić pozuje w koszulce Monaco. Na jego plecach widnieje numer "10", który do tej pory nosił Mbappe.

Zdjęcia te jedynie potwierdzają, że Mbappe niemal na pewno jeszcze latem odejdzie z Monaco na roczne wypożyczenie do PSG, po którym zostanie wykupiony za 180 milionów euro, o czym wcześniej pisaliśmy tutaj.

Zastępcą Mbappe zostanie Jovetić, który w ostatnim sezonie był wypożyczony do FC Sevilli z Interu Mediolan. Wcześniej był zawodnikiem m.in. Manchesteru City, AC Fiorentiny oraz Partizana Belgrad, którego jest wychowankiem. 27-letni napastnik w ostatnim sezonie zagrał w 29 meczach, strzelił siedem bramek i zaliczył pięć asyst.

Jovetić ma przejść do Monaco na podobnych zasadach, co Mbappe do PSG - najpierw będzie to roczne wypożyczenie, po którym zostanie wykupiony na stałe. Według "L'Equipe" niebawem oficjalne potwierdzenie transferu.

