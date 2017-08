Rozśpiewany Neymar. "Chrzest" piłkarza w PSG

Od czwartku Neymar jest bezsprzecznie najdroższym piłkarzem na świecie, kiedy to Paris Saint-Germain zapłaciło za piłkarza 222 miliony euro. Nawet takie miano nie uchroniło jednak Brazylijczyka przed przejściem tradycyjnego "chrztu" w nowej drużynie.

Zdjęcie Neymar /LIONEL BONAVENTURE /AFP

W wielu drużynach - od amatorskich, po te ze światowego topu - nowy zawodnik w klubie musi przejść przez szereg prostych zadań, by "wkupić" się do drużyny. Najczęściej mają one charakter humorystyczny.

Reklama

Miano najdroższego piłkarza świata nie sprawiło, że Neymar dostał w PSG taryfę ulgową. Pomocnik paryżan Marco Verratti udostępnił na Instagramie nagranie z rozśpiewanym Neymarem. Jak Brazylijczyk radzi sobie wokalnie - możecie zobaczyć sami.

PSG w sobotę o 17.15 rozpocznie zmagania ligowe meczem z Armiens SC, ale jeszcze bez Neymara w składzie. Piłkarz nie zdążył zostać zgłoszony i najprawdopodobniej zadebiutuje tydzień później.

Wczoraj na inaugurację Ligue 1 AS Monaco pokonało 3-2 FC Tuluzę, a decydująca bramka została zapisana na konto Kamila Glika.

WG