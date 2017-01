Puchar Ligi Francuskiej: AS Monaco - AS Nancy 1-0. Awans zespołu Glika

AS Monaco pokonało 1-0 (1-0) AS Nancy w półfinałowym spotkaniu Pucharu Ligi Francuskiej. Dzięki wygranej, drużyna z Księstwa awansowała do finału, gdzie zagra z Paris Saint-Germain.

Zdjęcie Radamel Falcao jest w wybornej formie. W środę trafił przeciwko AS Nancy /AFP

Bramkę dla zespołu Kamila Glika, który rozegrał cały mecz, strzelił Radamel Falcao. Kolumbijczyk trafił w doliczonym czasie gry pierwszej części spotkania, wykorzystując fatalny błąd bramkarza Nancy, Guy'a N'dy Assembe.



Goście mogli wyrównać w końcówce, ale Antony Robić fatalnie spudłował z 5. metra.



We wtorek, awans do finału świętowało Paris Saint-Germain, które broni trofeum wygranego przed rokiem. W półfinale paryżanie pokonali Girondins Bordeaux z Igorem Lewczukiem 4-2.



Finał Pucharu Ligi Francuskiej zaplanowano na 1 kwietnia.