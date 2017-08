PSG potwierdza: Neymar podpisał pięcioletni kontrakt

Brazylijczyk Neymar podpisał pięcioletni kontrakt z PSG - poinformował paryski klub w swoim serwisie internetowym.

Zdjęcie Neymar /AFP

25-letni Brazylijczyk przeniósł się z Barcelony bijąc rekord transferowy (222 mln euro).



Reklama

Poprzedni należał do Paula Pogby, którego Manchester United wykupił z Juventusu Turyn za 105 milionów euro, czyli kwotę ponad dwukrotnie mniejszą.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do Paris Saint-Germain - powiedział Neymar, którego cytuje serwis internetowy PSG.

- Odkąd przyjechałem do Europy, ten klub zawsze był jednym z najlepszych. Największym wyzwaniem, które najbardziej mnie zmotywowało, żeby dołączyć do niego, jest pomoc drużynie w zdobyciu tytułów, o których marzą kibice. Ambicje Paris Saint-Germain przyciągnęły mnie do klubu. Gram od czterech sezonów w Europie i czuję się gotów podjąć wyzwanie. Zrobię wszystko, aby pomóc moim nowym kolegom w otworzeniu nowych perspektyw dla mojego klubu. Chcę przynieść szczęście milionom kibiców na całym świecie - dodał Neymar.

- Z ogromną radością i dumą witamy Neymara w Paris Saint-Germain - powiedział Nasser Al-Khelaifi, szef PSG. - Neymar jest jednym z najlepszych piłkarzy świata. Jego mentalność zwycięzcy, siła charakteru i poczucie przywództwa sprawiły, że stał się wielkim piłkarzem. Wniesie pozytywną energię do naszego klubu. W ciągu sześciu lat stworzyliśmy bardzo ambitny projekt, dzięki któremu wspięliśmy się na najwyższy poziom w kraju i na świecie. Dziś, wraz z przybyciem Neymara, jestem przekonany, że będziemy się jeszcze bliżej realizacji naszego największego marzenia.

Kilka godzin wcześniej Barcelona poinformowała, że przedstawiciele Neymara wpłacili całą kwotę w imieniu piłkarza.

Brazylijczyk zmienia klub w kontrowersyjnych okolicznościach. Wątpliwości wzbudza bardzo wysoka kwota transferu. Władze ligi hiszpańskiej zarzucają PSG, że nie przestrzega zasad finansowego fair play.



MZ