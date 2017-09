Przerwano mecz w Amiens, wypadek na trybunach

Mecz Amiens z Lille w 8. kolejce Ligue 1 nie zostanie dokończony w sobotę - zdecydowano ok. 40 minut po przerwaniu spotkania ze względu na wypadek na trybunach. W wyniku zawalenia się barierki rannych zostało 18 osób, w tym trzy ciężko.

Zdjęcie Kibicom była udzielana pomoc na meczu Amiens - Lille /AFP

Do incydentu doszło po ok. 15 minutach od rozpoczęcia spotkania w Amiens. Wówczas bramkę na 1-0 dla gości uzyskał Fode Ballo-Toure, a kibice Lille w geście radości pobiegli do przedniej części sektora, napierając na barierę. Ta nie wytrzymała i wiele osób spadło z trybuny o wysokości ok. 1,7 m.

Większość z nich o własnych siłach wróciła na swoje miejsca, ale niewielka grupa osób została poważniej ranna. Doszło do obrażeń kończyn i klatki piersiowej, niektórzy zostali wyniesieni ze stadionu na noszach.

Służby medyczne od razu udzieliły pomocy poszkodowanym. Ok. godziny 21.05 klub gospodarzy poinformował na Twitterze, że stadion jest ewakuowany, ale wszystko odbywa się spokojnie i bez paniki.