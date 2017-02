Prejuce Nakoulma został piłkarzem FC Nantes i kolegą Mariusza Stępińskiego

W ostatnim dniu styczniowego okna transferowego nie było spektakularnych transakcji, ale w wielu klubach doszło do zmian kadrowych. Np. znany z polskiej Ekstraklasy Prejuce Nakoulma został piłkarzem FC Nantes.

Ostatni dzień stycznia oznacza w Europie Zachodniej zamykanie tzw. okienka transferowego i w efekcie wzmożoną aktywność klubów pozyskujących piłkarzy.



Uczestniczący obecnie z powodzeniem w turnieju o Puchar Narodów Afryki reprezentant Burkina Faso Nakoulma - były napastnik m.in. Górnika Zabrze, Widzewa Łódź i Górnika Łęczna - trafił do FC Nantes, gdzie będzie klubowym kolegą Mariusza Stępińskiego. Jak poinformowali Francuzi, Nakoulma po rozwiązaniu umowy z tureckim Kayserisporem był wolnym zawodnikiem. Podpisał umowę na 2,5 roku.



Ostatniego dnia okienka transferowego nastąpiło sporo zmian kadrowych w Anglii, Hiszpanii, Francji i Włoszech.

Hull City, oprócz Kamila Grosickiego - czytaj więcej tutaj , pozyskał m.in. włoskiego obrońcę Andreę Ranocchię z Interu Mediolan (wypożyczenie).

Nowym zawodnikiem drużyny Łukasza Fabiańskiego Swansea City został reprezentant Ghany Jordan Ayew (ostatnio Aston Villa). W ekipie "Łabędzi" występował w przeszłości jego brat - Andre.

Inny czołowy piłkarz z Ghany Wakaso Mubarak został wypożyczony z Panathinaikosu Ateny do hiszpańskiej Granady.

Southampton FC pozyskał z Napoli włoskiego napastnika Manolo Gabbiadiniego, a Crystal Palace wypożyczył z Liverpoolu francuskiego obrońcę Mamadou Sakho.

Nigeryjski napastnik Watfordu Odion Ighalo trafił do chińskiego Changchun Yatai, a były napastnik m.in. Chelsea Senegalczyk Demba Ba - występujący ostatnio w chińskim Szanghaj Shenhua - zagra w Besiktasie Stambuł (wypożyczenie).

Ukrainiec Roman Zozulia został wypożyczony z Betisu Sewilla do drugoligowego Rayo Vallecano, a Chilijczyk Fabian Orellana z Celty Vigo do Valencii. Osasuna, również na zasadzie wypożyczenia, pozyskała z Paris Saint-Germain włoskiego bramkarza Salvatore Sirigu, a Malaga - pomocnika Jose Rodrigueza z FSV Mainz. Natomiast nazywający się podobnie Jese Rodriguez został wypożyczony z PSG do Las Palmas.

Jak podała agencja AP, powołując się na raport Deloitte, kluby angielskiej Premier League wydały w całym styczniowym okienku transferowym łącznie 215 mln funtów (ok. 251 mln euro). Prawie połowę tej kwoty - 110 mln funtów - przypada na zespoły zajmujące sześć ostatnich miejsc w tabeli. Chodzi o Hull, Sunderland, Crystal Palace, Swansea, Leicester i Middlesbrough.

Blisko 100 mln euro wydały w zimowym okienku transferowym kluby niemieckiej Bundesligi To jej rekord - poinformowała agencja SID. Najwięcej - 12 mln euro - zapłacił Bayer Leverkusen za Jamajczyka Leona Baileya z belgijskiego klubu Genk. Tyle samo musiał wyłożyć VfL Wolfsburg za Holendra Riechedly Bazoera z Ajaksu.