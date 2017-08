Paris Saint-Germain - Toulouse FC 6-2. Dublet w debiucie Neymara na Parc des Princes

Paris Saint-Germain rozgromiło 6-2 (2-1) Toulouse FC w ostatnim niedzielnym meczu 3. kolejki Ligue 1. Przed paryską publicznością debiutował Neymar, który uczcił premierowe spotkanie dubletem.

Zdjęcie Neymar (z lewej) z Marco Verrattim świętuje zdobycie bramki /AFP

Dla Neymara był to pierwszy występ na Parc des Princes. Nie zagrał przeciwko Amiens na inaugurację sezonu, bo nie był jeszcze uprawniony do gry. Na mecz z Tuluzą wyszedł w podstawowym składzie, a u jego boku w ataku pojawili się Edinson Cavani oraz Angel Di Maria, którego media łączą z transferem do Barcelony.

Paryżanie nie zaczęli spotkania najlepiej. W 19. minucie, po wrzutce Kelvina Amiana Adou, pięknym wolejem popisał się Max Gradel, który dał prowadzenie gościom.



Podopieczni Unaia Emery'ego odpowiedzieli po kilkunastu minutach. Neymar rozpoczął akcję na lewej stronie, zagrywając do Adriena Rabiota. Francuz huknął, ile sił w nodze, ale Alban Lafont zdołał odbić piłkę. Do futbolówki dopadł jednak Neymar, który nie miał problemów z wpakowaniem jej do bramki.



W 35. minucie Rabiot znów spróbował silnego uderzenia, które tym razem zakończyło się bramką, a PSG po raz pierwszy tego wieczoru objęło prowadzenie.



Dwadzieścia minut przed końcem spotkania z boiska wyleciał Marco Verratti. Włoch faulował w środkowej strefie i obejrzał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Paryżanie nie przejęli się i podwyższyli prowadzenie. Rzut karny wywalczył Neymar, a na gola zamienił go Edinson Cavani.



Nadzieję gościom przywróciło trafienie w 79. minucie. Po dośrodkowaniu Corentina Jeana, głową do bramki Alphonse'a Areoli trafił stoper Christopher Jullien.

Końcówka należała do gospodarzy, którzy strzelili jeszcze trzy gole. Na listę strzelców wpisali się Javier Pastore oraz Layvin Kurzawa, a dzieła zniszczenia dopełnił Neymar. Po trafieniu Brazylijczyka brawa na stojąco bił m.in. prezydent klubu Nasser Al-Khelaifi.



Dla Tuluzy to druga porażka w tym sezonie. Paris Saint-Germain ma na koncie komplet punktów i wraz z AS Monaco oraz AS Saint-Etienne przewodzi ligowej tabeli. Kolejnym rywalem zespołu Emery'ego będzie właśnie Saint-Etienne. Toulouse FC zagra z Rennes.



