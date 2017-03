Paris Saint-Germain - Olympique Lyon 2-1. Krychowiak i Rybus na trybunach

Paris Saint-Germain pokonało 2-1 (2-1) Olympique Lyon w ostatnim niedzielnym meczu 30. kolejki Ligue 1. Reprezentanci Polski, Grzegorz Krychowiak (PSG) i Maciej Rybus (Lyon) nie znaleźli się w kadrach swoich drużyn na to spotkanie.

Wszystkie bramki niedzielnego hitu we Francji padły przed przerwą. Już w 6. minucie, na prowadzenie gości z Lyonu wyprowadził Alexandre Lacazette. Napastnik "Olimpijczyków" trafił z najbliższej odległości, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i zgraniu głową Rafaela.



Paryżanie odpowiedzieli w 34. minucie. Po kapitalnej akcji Javiera Pastore, z piątego metra, do pustej bramki piłkę skierował Adrien Rabiot. Argentyńczyk, który zaliczył asystę nie zwolnił jednak tempa i sześć minut później zagrał kolejne kluczowe podanie, wykładając futbolówkę Julianowi Draxlerowi. Niemiec z okolic "wapna" nie dał szans Anthony'emu Lopesowi.

Porażka Lyonu znacznie utrudniła drużynie walkę o trzecie miejsce w Ligue 1, które daje prawo startu w eliminacjach Ligi Mistrzów. Zespół Macieja Rybusa traci do Nicei aż 14 punktów, ale ma jedno spotkanie zaległe do rozegrania. Paris Saint-Germain jest drugie i traci trzy "oczka" do prowadzącego AS Monaco.

Paris Saint-Germain - Olympique Lyon 2-1 (2-1)

0-1 Alexandre Lacazette (6.)

1-1 Adrien Rabiot (34.)

2-1 Julian Draxler (40.)