Paris Saint-Germain chce napastnika Fiorentiny

Napastnik Fiorentiny Federico Bernardeschi jest na celowniku Paris Saint-Germain. 22-latkiem zainteresowane są także dwa angielskie kluby - Manchester United i Chelsea Londyn.

Zdjęcie Federico Bernardeschi /AFP

"Czerwone Diabły" i "The Blues" od dłuższego czasu bacznie obserwują Bernardeschiego, który w tym sezonie Serie A strzelił dziewięć goli w 18 meczach. Do akcji wkroczyli jednak paryżanie.



PSG ma swoim składzie Edinsona Cavaniego. Urugwajski snajper błyszczy skutecznością w obecnych rozgrywkach. W 19 rozegranych spotkaniach trafił do siatki rywali aż 18 razy i pewnie prowadzi w klasyfikacji strzelców Ligue 1. Gole Cavaniego to jednak za mało, żeby giganci z Paryża odzyskali fotel lidera. Obecnie w tabeli prowadzi OGC Nice z dorobkiem 44 punktów. Na drugim miejscu jest AS Monaco (42 pkt), a PSG jest trzecie (39 pkt).



Trener aktualnych mistrzów Francji Unai Emery chce też, aby Cavani miał w klubie większą konkurencję i wybór padł na Bernardeschiego. Piłkarz występował regularnie w juniorskich reprezentacjach Włoch. Ma też już na swoim koncie występy w seniorskiej drużynie narodowej.