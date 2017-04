OGC Nice - Paris Saint-Germian 3-1. Krychowiak poza kadrą

OGC Nice pokonało 3-1 (1-0) Paris Saint-Germain w ostatnim spotkaniu 35. kolejki Ligue 1. PSG kończyło mecz w dziewiątkę po czerwonych kartkach dla Thiago Motty i Angela Di Marii. Grzegorz Krychowiak znalazł się poza kadrą meczową paryżan, którzy znacznie skomplikowali sobie walkę o mistrzostwo Francji.

Zdjęcie Mario Balotelli cieszy się ze zdobycia bramki w starciu z PSG /AFP

Przed rozpoczęciem spotkania w Nicei oba zespoły dzieliło sześć punktów. Goście z Paryża zajmowali drugie miejsce z 80 punktami, a gospodarze plasowali się lokatę niżej. OGC Nice potrzebowało trzech punktów jeśli marzyło, aby realnie powalczyć o wicemistrzostwo Francji.



Paryżanie byli jednak faworytami rywalizacji i błyskawicznie mogli objąć prowadzenie. W 5. minucie Angel Di Maria uderzył celnie z obrębu pola karnego, ale Yoan Cardinale zdołał odbić piłkę do boku. Dopadł do niej Edinson Cavani, ale nie trafił w światło bramki gospodarzy.



Niewykorzystana okazja zemściła się na zespole Unaia Emery'ego. Ricardo Pereira zszedł do środka i obsłużył podaniem Mario Balotellego. "Super Mario" przyjął piłkę i "bombą" z linii pola karnego nie dał szans Kevinowi Trappowi.



Dziesięć minut przed końcem pierwszej połowy szczęścia znów spróbował Di Maria, ale po próbie z dystansu zabrakło mu kilkudziesięciu centymetrów.



Nicea kapitalnie rozpoczęła drugą połowę i zadała cios, który odebrał chęć walki paryżanom. Ricardo Pereira otrzymał piłkę na skrzydle i kapitalnym uderzeniem po długim rogu umieścił piłkę w okienku paryskiej bramki.

Podopieczni Emery'ego strzelili kontaktowego gola w 65. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, piłkę do bramki Cardinale głową wpakował Marquinhos. Bramkarz Nicei zrehabilitował się kilka minut później, kiedy zatrzymał piłkę po próbie Thiago Silvy.



W 90. minucie czerwoną kartkę obejrzał jeszcze Thiago Motta, który po starciu z jednym z obrońców Nicei chciał sam wymierzyć sprawiedliwość i powalił przeciwnika. Chwilę później, gospodarze wykorzystali przewagę i postawili "kropkę nad i". Na listę strzelców wpisał się Anastasios Donis.

Gdy wydawało się, że więcej w Nicei już się nie wydarzy. Di Maria wyładował frustrację na Arnaudzie Soquecie, którego zaatakował wyprostowaną nogą. Na szczęście dla defensora gospodarzy Argentyńczyk nie trafił. Decyzja sędziego nie mogła być inna - Di Maria z czerwoną kartką wyleciał z boiska.



Dzięki wygranej, OGC Nice zbliżyło się do PSG na trzy punkty na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu. Nicea zagra jeszcze z Marsylią, Angers SCO oraz Lyonem. Paryżan czekają łatwiejsze mecze - z Bastią, Saint-Etienne oraz SM Caen. Wpadka stołecznej drużyny może okazać się kosztowna w kontekście mistrzostwa Francji. AS Monaco ma bowiem trzy "oczka" więcej oraz zaległe spotkanie do rozegrania.



Grzegorz Krychowiak znalazł się poza kadrą meczową paryżan. Polak nie zagrał w lidze od 4 marca, kiedy zaliczył 45 minut w wygranym meczu z AS Nancy (1-0).



OGC Nice - Paris Saint-Germain 3-1 (1-0)

1-0 Mario Balotelli (26.)

2-0 Ricardo Pereira (48.)

2-1 Marquinhos (65.)

3-1 Anastasios Donis (90.)