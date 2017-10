Neymar zły po czerwonej kartce: To było nie fair

W meczu z Olympique Marsylia (2-2) Neymar nie wytrzymał nerwowo i w zaledwie dwie minuty otrzymał dwie żółte kartki. Gwiazdor po meczu nie zgadzał się z werdyktem sędziego. – To nie fair – przyznał.

Zdjęcie Neymar (drugi z prawej) otrzymuje czerwoną kartkę w starciu z Olympique Marsylia /AFP

Ligue 1: wyniki, terminarz, strzelcy, gole



Remis Paris Saint-Germain z Marsylią uratował już w doliczonym czasie gry Edinson Cavani. Neymar z boiska został wyrzucony na trzy minuty przed końcem spotkania. Po meczu nie krył złości na zaistniałą sytuację.

Reklama

- Myślę, że to była przesada. To nie fair. Przez cały mecz byłem mocno faulowany. Mam pełno siniaków na ciele - mówił Neymar i dodawał:

- Sędzia zrobił, co chciał, wyrzucając mnie z boiska.

W obronie Brazylijczyka po meczu stanął trener PSG Unai Emery, twierdząc, że sędziowie powinni chronić najlepszych zawodników.

- Jesteśmy rozczarowani wyrzuceniem Neymara, bo był bardzo często faulowany przez cały mecz. Myślę, że sędzia również powinien dobrze to przemyśleć. Musimy chronić zawodników. Pierwsza żółta kartka była nie fair. Neymar to zawodnik, który chce grać, ale jeśli w każdym meczu jest prowokowany, to w końcu prowadzi do agresji - zaznaczał Emery.

Neymar nie miał łatwego życia na stadionie w Marsylii. Przy wykonywaniu rzutów rożnych w jego kierunku często leciały z trybun różne przedmioty. Nerwy puściły mu pod koniec spotkania, co zakończyło się wyrzuceniem go z boiska.

Paris Saint-Germain prowadzi w tabeli Ligue 1. Nad drugim AS Monaco ma cztery punkty przewagi. Olympique Marsylia jest piąta.

AK