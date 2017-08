W piątek popołudniu oficjalnie zaprezentowano Neymara w Paris Saint-Germain. – Chciałem większego wyzwania niż „Barca” – mówił Brazylijczyk.

Zdjęcie Neymar i prezydent PSG Nasser Al-Khelaifi (L) /AFP

25-latek do ekipy z Paryża przeszedł za rekordową kwotę 222 milionów euro. Tyle bowiem wynosiła klauzula odstępnego za napastnika.

- Moje serce chciało nowych wyzwań, dlatego tutaj jestem. Zawsze wsłuchuję się w głos mojego serca, które powiedziało mi, żebym przyszedł do PSG - mówił Brazylijczyk.

Piłkarz został zapytany czy jednym z powodów, dla których zdecydował się zmienić klub, było to, że w Barcelonie nie mógł być największą gwiazdą.

- To nie miało wpływu na moją decyzję. Chciałem przyjść do Paryża tylko ze względu na nowe wyzwania. To nie dla tego, że nie czułem się jak wielka gwiazda - czułem się tam (w Barcelonie - przyp. red.) bardzo dobrze - zaznaczał piłkarz.

Neymar przyznał, że opuszczenie Barcelony było dla niego najtrudniejszą decyzją w życiu.

- Zostawiłem tam moich przyjaciół. Musiałem jednak pomyśleć nad tym, co chcę osiągnąć w życiu. Wszystko zmienia się bardzo szybko. Chciałbym podziękować piłkarzom, ale czułem, że muszę odejść - mówił Neymar.

Napastnik odniósł się także do krytyki, jaka na niego spadła z powodu opuszczenia Barcelony. Piłkarz przyznał, że smucą go negatywne komentarze kibiców Barcelony, ale według niego tacy ludzie są w mniejszości.



Na prezentację Brazylijczyka przyszły tłumy kibiców, którzy chcieli zobaczyć nową gwiazdę drużyny.



