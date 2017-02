Montpellier - AS Monaco 1-2 w 24. kolejce Ligue 1

W 24. kolejce ligi francuskiej AS Monaco wygrało na wyjeździe z Montepllier 2-1. Gola dla gości zdobył Kamil Glik, dla którego było to już czwarte trafienie w tym sezonie Ligue 1.

Polski obrońca otworzył listę strzelców w 16. minucie gry. Kamil Glik wykorzystał znakomite dośrodkowanie Thomasa Lemara z rzutu wolnego i pokonał bramkarza gospodarzy strzałem z główki. Monaco szybko poszło za ciosem i dołożyło drugie trafienie już cztery minuty później. Kylian Mbappe w sytuacji sam na sam pewnie posła futbolówkę do siatki i podwyższył wynik na 2-0.

Gospodarze najlepszą okazję do strzelenia kontaktowego gola mieli w 30. minucie gry. Nanitamo Ikone urwał się jednemu z obrońców i oddał bardzo groźny strzał. Piłka przeleciała jednak tuż obok słupka i nie wpadła do siatki.



Monaco miało szanse na zdobycie trzeciej bramki tuż przed zejściem do szatni. Mbappe dostał znakomite podanie z głębi pola, ale w sytuacji sam na sam nie trafił do bramki. Gospodarze, po pierwszych 45 minutach gry, nie oddali ani jednego celnego strzału.



Montepllier po przerwie szybko zabrało się za odrabianie strat. Już w 48. minucie gola kontaktowego strzelił Hilton. Obrońca wykorzystał dośrodkowanie z rożnego i posłał futbolówkę głową do bramki.

W 71. minucie Mbappe znowu natomiast miał okazję do pokonania rywala. Francuz po raz kolejny znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale tym razem był na minimalnym spalonym. Kilka minut później gospodarze wywalczyli sobie rzut wolny blisko "szesnastki". Dośrodkowanie w pole karne, pewnie jednak wybili piłkarze Monaco.



Pod koniec drugiej połowy, to Montpellier coraz bardziej naciskało na rywala. W 81. minucie gospodarze mieli kolejny rzut wolny blisko pola karnego Monaco. Bliski pokonania Subaszicia po dośrodkowaniu w "szesnastkę" był Nordi Mukiele. Futbolówka po strzale Francuza przeszła jednak tuż obok słupka.

W ostatnich minutach gry Monaco musiało sobie radzić w dziesiątkę. Po ostrym faulu, drugą żółtą kartkę, a w efekcie czerwoną, dostał w 88. minucie Jemerson. Brazylijczyk dwie żółte kartki otrzymał w zaledwie sześć minut.



Mimo usilnych starań Montpellier, wynik meczu nie uległ już zmianie. Monaco odniosło 17 zwycięstwo w lidze. Drużyna Glika jest liderem Ligue 1. Nad drugim PSG, które rozegra spotkanie 24. kolejki o godz. 21.00, Monaco ma sześć punktów przewagi. Montpellier jest 13.

Glik w meczu z Montpellier wykonał 38 podań. W powietrzu rozegrał 12 pojedynków, z czego pięć było przez niego wygranych. Polak ponadto popełnił jeden faul i oddał jeden strzał na bramkę.





Montpellier - AS Monaco 1-2 (0-2)

Bramki: 0-1 Glik (16.), 0-2 Mbappe (20.), 1-2 Hilton (48.)

Czerwona kartka: Jemerson (88.)