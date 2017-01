Holender Memphis Depay przechodzi z Manchesteru United do Olympique Lyon za 15 milionów funtów.

Zdjęcie Memphis Depay /AFP

Depay trafił na Old Trafford w lecie 2015 roku. Oczekiwania wobec holenderskiego skrzydłowego były duże, ale im nie sprostał. W 56 występach we wszystkich rozgrywkach strzelił zaledwie siedem goli.



To drugi sprzedany piłkarz przez "Czerwone Diabły" w zimowym okienku transferowym. Wcześniej do Evertonu przeniósł się Morgan Schneiderlin.



Depay w klubie będzie grał z "9" i może zadebiutować już w niedzielę przeciwko Olympique Marsylia. Barw Olympique Lyon broni reprezentant Polski Maciej Rybus.