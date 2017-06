Mario Balotelli przedłużył kontrakt z OGC Nice

Mario Balotelli nie przejdzie do Borussii Dortmund. Włoski napastnik postanowił przedłużyć o rok kontrakt z francuskim OGC Nice.

Balotelli odrodził się w Nicei. Francuski klub pozyskał "Super Mario" za darmo z Liverpoolu, bo nikt na Anfield Road nie wierzył, że 26-letni napastnik odzyska formę. Tymczasem Balotelli spisywał się w OGC Nice znakomicie. W minionym sezonie wystąpił w 28 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił 17 goli i zaliczył także jedną asystę. Balotelli w dużym stopniu przyczynił się do tego, że Nice zakończyła sezon Ligue 1 na trzecim miejscu, co gwarantuje grę w eliminacjach Ligi Mistrzów.



Po tak świetnych występach wzrosło zainteresowanie zawodnikiem, który w 2012 roku z reprezentacją Włoch zdobył wicemistrzostwo Europy. Media donosiły, że "Super Mario" znalazł się na celowniku Borussii Dortmund, a także rosyjskiego Zenita Sankt Petersburg. Balotellego do Rosji chciał sprowadzić nowy trener klubu ze stadionu Pietrowskiego Roberto Mancini.

