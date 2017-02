Mario Balotelli: Dziewczyny mówiące o transferach są ciekawsze niż same transfery

"Dziewczyny ze Sky Sports, mówiące o ostatnim dniu okienka transferowego, są dużo ciekawsze niż same transfery". Mario Balotelli przypomniał o sobie na koniec okna transferowego.

Zakończone we wtorek 31 stycznia okienko transferowe było jednym z najnudniejszych w ostatnich latach. Dla polskiego kibica tematem numer jeden było przejście Kamila Grosickiego do Hull City, jednak z punktu widzenia fanów w całej Europie nie było transakcji, którą można by nazwać mianem elektryzującej.



Na swój sposób brak aktywności ze strony największych klubów skomentował Mario Balotelli. Napastnik Nicei oglądał relację na żywo z ostatnich godzin okienka transferowego na antenie włoskiego Sky Sports. I, jak sam przyznał, przed ekranem trzymała go tylko jedna rzecz.



"Dziewczyny ze Sky Sports, mówiące o ostatnim dniu okienka transferowego, są dużo ciekawsze niż same transfery" - napisał Balotelli na twiterze.



Program prowadziły dwie dziennikarki: Daniella Matar i Laura Barth. Ciekawe, która bardziej wpadła Włochowi w oko?