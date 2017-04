Maciej Rybus na wylocie z Olympique Lyon?

Jak donoszą Francuzi Maciej Rybus jest bliski opuszczenia Olympique Lyon. Jego dni mają być już policzone i latem piłkarz ma odejść z klubu.

Zdjęcie Maciej Rybus (P) /AFP

Taką informację podał portal "Foot OL". Według cytowanego, anonimowego informatora, Maciej Rybus latem będzie musiał rozglądać się za nowym pracodawcą.

Reklama

W tym sezonie polski obrońca zagrał w 16 meczach Ligue 1. Ostatni raz na boisku pojawił się ósmego lutego, ale spędził na murawie zaledwie pięć minut. Coraz częściej brakuje go również w kadrze meczowej Olympique Lyon.

- Czytałem, że Maciek chciałby odejść, a to nie jest dobre postawienie sprawy. Musi wywalczyć sobie miejsce, musi się czuć związany z klubem. Może w Polsce się sprawdza takie zachowanie, że piłkarz grozi odejściem, jeśli nie będzie grał. We Francji to jednak nie jest dobra metoda. Nie ma sensu grać zawodnikiem, który myśli o odejściu - taki jest sposób myślenia kadry szkoleniowej i kierownictwa klubu, który od ponad dwudziestu lat gra w europejskich pucharach. Olympique jest bardzo utytułowaną drużyną i z dużymi aspiracjami - mówił w niedawnej rozmowie z Interią były trener i ekspert Ligue 1 Stefan Białas.

Rybus do Lyonu przeniósł się w lipcu 2016 roku z Tereka Grozny. Na początku dostawał sporo szans od trenera i wychodził nawet w pierwszej "jedenastce". W 2017 roku zagrał jednak tylko w dwóch spotkaniach w lidze. Na boisku spędził w sumie 22 minuty.

- Co mało efektowne w przypadku Maćka, to fakt, że nie strzelił gola i bodajże zaliczył tylko jedną asystę. A przecież do stycznia regularnie grał i to we wszystkich rozgrywkach. To jest problem - argumentował Białas.