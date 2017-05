Ligue 1. Pełny mecz Igora Lewczuka, Kamil Glik na ławce

Mistrz Francji AS Monaco, z Kamilem Glikiem na ławce rezerwowych, pokonało na wyjeździe 3-2 Stade Rennes, a Paris Saint-Germain - z Grzegorzem Krychowiakiem poza kadrą - niespodziewanie podzieliło się punktami u siebie ze Stade Malherbe Caen. Indywidualnie najwięcej powodów do zadowolenia w ostatniej, 38.kolejce Ligue 1 miał Igor Lewczuk, obrońca Girondins Bordeaux.

Do 69. min wydawało się, że podwójną radość będzie miał Lewczuk. Po szybkim golu "Żyrondyści" prowadzili na wyjeździe z FC Lorient, ale właśnie wtedy gospodarze doprowadzili do wyrównania. Strzelec gola Vincent Le Goff pozbawił zespół Polaka trzech punktów. Były obrońca Legii Warszawa rozegrał spotkanie w pełnym wymiarze czasu.



Za to z ławki, ani na minutę, nie podniósł się Kamil Glik, podstawowy stoper nowo kreowanego mistrza Francji AS Monaco. Zespół z Księstwa prowadził już 2-0, po dwóch bramkach w odstępie pięciu minut, ale wtedy kontaktowego gola z rzutu karnego zdobył Mouctar Diakhaby. Gdy wydało się, że wynik meczu dla Monaco ustalił Jorge de Oliveira Moraes, w doliczonym czasie gry na drugie trafienie zanotował Diakhaby.



Po trzy punkty zmierzało PSG, ale w tym pojedynku wynik uległ zmianie też w doliczonym czasie gry, a tym samym doszło do dużej niespodzianki. Do podziału punktów doprowadził Sylvio Ronny Rodelin, dzięki czemu Caen uniknie gry w barażach o utrzymanie w Ligue 1. Wcześniej Rodelin zmarnował rzut karny.

Na dwóch ostatnich miejscach ligowej tabeli, oznaczających degradację, uplasowały się AS Nancy-Lorraine i Bastia. Osiemnaste Lorient (36 pkt) stoczy walkę o utrzymanie z trzecią drużyną Ligue 2 - Troyes.

Królem strzelców rozgrywek został Urugwajczyk Edinson Cavani z Paris Saint-Germain. W 38 kolejkach zdobył 35 bramek. Drugiego Alexandre'a Lacazette'a wyprzedził o siedem trafień.



W piątek rozgrywki zakończyła Ligue 2. Awans wywalczyli piłkarze Strasbourga i Amiens, którzy wygrali swoje mecze. Pierwsi triumfowali w rozgrywkach z dorobkiem 67 punktów, a drudzy zdobyli "oczko" mniej.