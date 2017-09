Kylian Mbappe zaprezentowany jako piłkarz Paris Saint-Germain

Kylian Mbappe został zaprezentowany jako piłkarz Paris Saint-Germain. 18-letni napastnik przeniósł się do stolicy Francji z AS Monaco na zasadzie rocznego wypożyczenia, by po sezonie zostać kupionym za 180 milionów euro.

Zdjęcie Kylian Mbappe /AFP

To będzie drugi najdroższy transfer w historii. Wcześniej do Paryża przeprowadził się Neymar, na którym FC Barcelona zarobiła 222 miliony euro.

Reklama

Mbappe tak naprawdę pokazał się futbolowemu światu dopiero w zeszłym sezonie, kiedy pomógł Monaco w zdobyciu mistrzostwa Francji, przełamując serię PSG, a także awansował z klubem z Księstwa do półfinału Ligi Mistrzów. We wszystkich rozgrywkach zdobył 26 bramek.

Pawo