Kylian Mbappe miał trafić do FC Barcelona

FC Barcelona i AS Monaco doszły do porozumienia w sprawie transferu Kyliana Mbappe, zanim ten ostatecznie przeniósł się do Paris Saint-Germain, doniosła gazeta "L'Equipe".

Według dziennika 18-letni Francuz miał dołączyć do "Dumy Katalonii", a w drugą stronę powędrowałby Turek Arda Turan, ale w końcu młody piłkarz nie zgodził się na ten ruch.

Zamiast tego Mbappe został wypożyczony na rok do PSG, a potem trafi tam na stałe za 180 milionów euro.

Napastnik był jednym z liderów Monaco w zeszłym sezonie, które zostało mistrzem Francji i awansowało do półfinału Ligi Mistrzów.

W bieżących rozgrywkach w barwach PSG w 14 meczach strzelił sześć goli i zanotował sześć asyst.

