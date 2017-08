Kylian Mbappe ma przejść z AS Monaco do PSG

​Działacze Paris Saint-Germain doszli do porozumienia z AS Monaco w sprawie pozyskania z tego klubu Kyliana Mbappe.

Jak informuje "L'Equipe", 18-letni piłkarz ma zostać wypożyczony na rok z opcją wykupienia za 180 milionów euro.



W poniedziałek - dodaje dziennik - Mbappe ma przejść testy medyczne.



Utalentowany napastnik był objawieniem poprzedniego sezonu. Z AS Monaco (w tym klubie występuje Kamil Glik) wywalczył m.in. mistrzostwo Francji, strzelając 15 ligowych goli. Świetnie spisywał się również w Lidze Mistrzów, gdzie jego zespół dotarł do półfinału (sześć bramek).



Kilka tygodni temu władze Paris Saint-Germain pozyskały z Barcelony Brazylijczyka Neymara za rekordową w historii futbolu kwotę 222 milionów euro.

Właśnie z powodu transferu Neymara PSG wynegocjowało z AS Monaco, że Mbappe zostanie wypożyczony, a dopiero po roku będzie mógł zostać wykupiony. Chodzi o to, żeby uniknąć sankcji za złamanie zasad Finansowego Fair Play. Wprowadzono je, aby kluby nie popadały w długi, dlatego wydatki muszą bilansować się z wpływami (w ciągu trzech lat ujemne saldo może sięgnąć co najwyżej 30 milionów euro).