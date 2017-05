Objawienie piłkarskiego sezonu w Europie 18-letni Kylian Mbappe chce przejść do Realu Madryt. Transfer utalentowanego napastnika AS Monaco może kosztować "Królewskich" nawet 100 milionów euro!

Hiszpańska "Marca" donosi, że Mbappe jest zdecydowany na zmianę barw klubowych. Przedstawiciele Realu kontaktowali się już w tej sprawie z rodziną 18-letniego napastnika, a także z włodarzami Monaco. Według dziennika sportowego Mbappe jest głównym celem transferowym "Królewskich" w letnim okienku. Chętnych na wielki talent nie brakuje i dlatego klub z Santiago Bernabeu jest gotowy "przebić" wszystkich potencjalnych konkurentów.



Francuz kameruńskiego pochodzenia już w ubiegłym sezonie pokazał, ze drzemie w nim ogromny talent. Jednak niesamowite umiejętności pokazuje w obecnym sezonie. Mbappe we wszystkich rozgrywkach strzelił już 24 gole i ma na koncie 11 asyst. Z AS Monaco jest na dobrej drodze, żeby zdobyć mistrzostwo Francji. Klub z Księstwa jest też rewelacją obecnej edycji Ligi Mistrzów. Podopieczni Leonardo Jardima dotarli do półfinału tych elitarnych rozgrywek eliminując po drodze wielkie europejskie firmy, jak Manchester City i Borussia Dortmund.



Piękny sen Monaco z Champions League zakończy się prawdopodobnie w 1/2 finału. Pierwsze spotkanie z Juventusem Turyn francuski klub przegrał u siebie 0-2. Oczywiście jest jeszcze rewanż, który odbędzie się 9 maja w Turynie, ale zdecydowanym faworytem jest mistrz Włoch.

