Kryzys w Lille OSC. Piłkarze mają dosyć trenera Marcelo Bielsy

Lille OSC pogrąża się w strefie spadkowej francuskiej ekstraklasy, a piłkarze stracili zaufanie do trenera Macela Bielsy. Wprost powiedzieli mu, że nie chcą stosować jego taktyki.

Argentyński trener znany jest z niekonwencjonalnych metod pracy i trudnego charakteru. Nie przez przypadek przylgnęło do niego określenie "El Loco", czy szaleniec. Wielokrotnie dochodziło do konfliktów pomiędzy nim a piłkarzami. Teraz zaufanie do jego filozofii stracili zawodnicy Lille OSC.

Trudno im się dziwić, skoro pod wodzą Bielsy wygrali tylko jeden z dziewięciu meczów obecnego sezonu Ligue 1. Zespół ugrzązł w strefie spadkowej i traci dystans do wyprzedzających go rywali.



Po ostatniej porażce u siebie z RC Strasbourg Alsace 1-2 piłkarze postanowili powiedzieć trenerowi, że nie wierzą w jego metody. Po treningu poprosili go o rozmowę.



"Chcieliśmy jasno mu powiedzieć, że nie chcemy grać według jego taktyki. Kilku piłkarzy jest zmęczonych tym, że nie grają na swoich nominalnych pozycjach. To już nie jest czas na testowanie. Doszliśmy do ściany" - wypowiedź jednego z zawodników cytuje rmcsport.bfmtv.com.

Nieskory do jakichkolwiek ustępstw Bielsa przekonał zawodników, żeby poczekali do następnego meczu z Valenciennes w Pucharze Ligi francuskiej (wygrali go po rzutach karnych), ale piłkarze wciąż są niezadowoleni i ponownie zamierzają przekazać to trenerowi.



W klubie narasta więc poważny kryzys i mało prawdopodobne, aby rozwiązał go przedwczesny powrót z Ameryki Południowej dyrektora sportowego Luisa Camposa.

