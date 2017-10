Korupcja przy sprzedaży praw do MŚ? Śledztwo dotyczy prezesa PSG

Szwajcarska prokuratura zajmuje się sprawą przeciwko Nasserowi Al-Khelaifiemu, prezesowi Paris Saint-Germain, i Jerome'owi Valcke'owi, byłemu sekretarzowi generalnemu FIFA, w związku z podejrzeniem wręczenia korzyści majątkowych przy sprzedaży praw telewizyjnych do mistrzostw świata.

Biuro prokuratora generalnego poinformowało, że śledztwo dotyczy łapówek oferowanych Valcke'owi za przyznanie praw do pokazywania mistrzostw świata w 2026 i 2030 roku należącemu do Katarczyków BeIN Media Group.

Postępowanie Szwajcarów jest prowadzone w szerszym śledztwie FIFA przeciwko "Jerome'owi Valcke'owi, szefowi BeIN Media Group Nasserowi Al-Khelaifiemu i biznesmenowi z sektora praw sportowych", poinformowali prokuratorzy federalni.

Szwajcarzy powiedzieli, że Valcke został w czwartek przesłuchany, a ponadto doszło do przeszukania nieruchomości we Francji, w Grecji, we Włoszech i Hiszpanii.

W tym momencie jeszcze nie wiadomo, kto będzie gospodarzem mistrzostw świata w 2026 i 2030.

Kłopoty FIFA z wymiarem sprawiedliwości zaczęły się w maju 2015 roku (choć śledztwo prowadzone było od 2014). Wówczas przed kongresem w Zurychu aresztowano siedmiu działaczy FIFA, którzy usłyszeli zarzuty korupcyjne. Są podejrzani o przyjęcie łapówek o łącznej wartości nawet 100 milionów dolarów. Dopatrzono się także nieprawidłowości w procesie przyznania statusu gospodarza mistrzostw świata Niemcom (2006), RPA (2010), Rosji (2018) i Katarowi (2022).

W wyniku afery posadę stracili m.in. Blatter, Valcke, szef Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) Michel Platini, a także wielu działaczy, przede wszystkim w Ameryce Północnej i Południowej. Valcke został ukarany przez FIFA 12-letnim zakazem działalności w środowisku piłkarskim, który został później skrócony o dwa lata.