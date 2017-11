Kibice Olympique Marsylia przeciwko Patrice'owi Evrze

Kibice Olympique Marsylia wywiesili w trakcie meczu ligowego z Caen (5-0) transparenty przeciwko Patrice'owi Evrze. Na jednym z nich napisano: "This Game Is Over" (z ang. "Gra się skończyła") sugerując, że fani nie chcą już tego piłkarza w klubie.

Zdjęcie "Miłość do koszulki. Szacunek do fanów. Profesjonalizm. Czy wymagamy zbyt dużo?" - napisali fani OM /AFP

W piątek klub zawiesił Evrę za kopnięcie w twarz kibica przed czwartkowym wyjazdowym meczem z Vitorią Guimaraes (0-1) w 4. kolejce fazy grupowej Ligi Europejskiej. 10 listopada sprawą zajmie się Komisja Dyscyplinarna UEFA.

Reklama

Kibice swój wyrok już wydali i nie chcą widzieć Evry w barwach Olympique. "Miłość do koszulki. Szacunek do fanów. Profesjonalizm. Czy wymagamy zbyt dużo?" - głosił napis na innym z transparentów, a w trakcie spotkania z Caen wielokrotnie kibice również wyzywali piłkarza.

Do feralnego zdarzenia doszło pod koniec rozgrzewki w czwartek. Evra wdał się w utarczki słowne z kibicami, którzy podeszli pod bandy reklamowe. W efekcie piłkarz kopnął w twarz jednego z fanów i został ukarany czerwoną kartką. W tym meczu miał pełnić rolę rezerwowego, ale po tej karze nie mógł nawet usiąść na ławce. To pierwsza sytuacja, kiedy piłkarz został ukarany czerwoną kartką przed rozpoczęciem meczu w LE (od sezonu 2009/10).

36-letniemu Evrze grozi wysoka kara, która może dla niego oznaczać nawet koniec kariery. Kiedy w 1995 roku kibica kopnął grający w Manchesterze United Francuz Eric Cantona, nałożono na niego dziewięciomiesięczną dyskwalifikację.

Marsylia po zwycięstwie nad Caen zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Do lidera Paris Saint Germain traci osiem punktów, a do drugiego AS Monaco - cztery.