Kamil Grosicki wyzwał na pojedynek Joannę Jędrzejczyk

Kamil Grosicki i Joanna Jędrzejczyk wyzwali się na pojedynek w mediach społecznościowych. Najpierw polska zawodniczka zaczepiła reprezentanta Polski i zaprezentowała swoją żonglerkę piłką, a później „Grosik” wyzwał ją na… matę.

Zdjęcie Kamil Grosicki /AFP

To bez wątpienia może być jedno z ciekawszych starć gwiazd polskiego sportu. Zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Kamil Grosicki ze sportami walki raczej nie ma za wiele wspólnego. Trzeba przyznać, że reprezentant Polski wykazał się sporą odwagą, kiedy zdecydował się wyzwać na pojedynek mistrzynię świata UFC wagi słomkowej.

Jędrzejczyk jako pierwsza zaczepiła Kamila Grosickiego na Instagramie. Polka umieściła wideo, na którym popisała się trzema "kapkami".

"Kamil zabierasz mnie do swojej nowej drużyny? Podejmujesz wyzwanie? Zrób więcej żonglerek. Ja zrobiłam trzy" - żartowała na filmie Jędrzejczyk.

Kamil Grosicki wyzwanie podjął, ale go nie rozstrzygnął. Sam zrobił trzy "kapki" i wyszedł z ciekawą propozycją.

"Jak widzisz wyzwanie jest nierozstrzygnięte. Mam propozycję dla ciebie. Może rozstrzygnie to mata? Co ty na to? Tylko pamiętaj, ja tobie odpuściłem" - zaznaczał piłkarz i prężył muskuły na wideo.

Jędrzejczyk wyzwanie przyjęła i zapowiedziała, że dwójka spotka się na macie. Czekamy na ten pojedynek z niecierpliwością!