Kamil Glik w jedenastce roku Ligue 1!

Czytelnicy "L'Equipe" wybrali jedenastkę 2016 roku Ligue 1. W doborowym towarzystwie znalazł się reprezentant Polski i zawodnik AS Monaco Kamil Glik.

Glik podpisał czteroletni kontrakt z AS Monaco w lipcu tego roku. Według nieoficjalnych informacji, francuski klub przelał na konto Torino 11 milionów euro. Polski obrońca szybko zaaklimatyzował się w nowym otoczeniu i stał się czołową postacią AS Monaco.



Runda jesienna Ligue 1 była bardzo udana dla klubu z księstwa i dla reprezentanta Polski. Po 19 kolejkach Monaco jest wiceliderem. Traci tylko dwa punkty do prowadzącego OGC Nice. Glik zagrał jesienią w 18 meczach Monaco w Ligue 1, strzelił trzy gole. W Lidze Mistrzów, w pięciu występach, dorzucił gola i asystę. Polak trzy razy był wybierany do jedenastki kolejki "L'Equipe". Postawę Glika docenili także czytelnicy największego dziennika sportowego we Francji umieszczając go w jedenastce 2016 roku Ligue 1.



Oprócz Glika wyróżnionych zostało jeszcze trzech piłkarzy AS Monaco: Djibril Sidibe, Bernardo Silva i Thomas Lemar. Najwięcej przedstawicieli ma jednak aktualny mistrz Francji Paris Saint Germain. W zestawieniu znalazł się Zlatan Ibrahimović, który teraz strzela gole dla Manchesteru United, ale w ubiegłym sezonie w dużym stopniu przyczynił się do zdobycia mistrzowskiej korony przez PSG.



"11" roku Ligue 1 według czytelników "L'Equipe": Ruffier (Saint-Etienne) - Aurier (PSG), Glik (Torino/Monaco), Thiago Silva (PSG), Sidibe (Lille/Monaco) - B. Silva (Monaco), Verratti (PSG), Rabiot (PSG), Lemar (Monaco) - Cavani (PSG), Ibrahimović (PSG/ Manchester United)

