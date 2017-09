Kamil Glik w jedenastce 7. kolejki Ligue 1

Obrońca reprezentacji Polski i AS Monaco został wybrany do jedenastki 7. kolejski Ligue 1 dziennika sportowego "L'Equipe". 29-letni zawodnik został wyróżniony w ten sposób już po raz czwarty w tym sezonie.

W piątek AS Monaco rozgromiło na wyjeździe Lille 4-0. Dwa gole w tym spotkaniu strzelił Radamel Falcao, a po jednym trafieniu dołożyli Stevan Jovetić i Rachid Ghezzal. Glik tym razem bramki nie zdobył, ale był pewnym punktem defensywy. Za swój występ dostał od dziennikarzy "L'Equipe" siódemkę. Wyżej (nota 8), został oceniony Falcao.



Po siedmiu seriach spotkań AS Monaco, które broni mistrzowskiego tytułu, zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów. Zespół Glika traci "oczko" do lidera Paris Saint-Germain.



Forma Glika na pewno cieszy selekcjonera reprezentacji Polski Adama Nawałkę, który powołał go na październikowe mecze eliminacji mistrzostw świata 2018 z Armenią (5.10 na wyjeździe) i Czarnogórą (8.10 w Warszawie). Polacy prowadzą w grupie E, ale mają tylko trzy punkty przewagi nad Czarnogórą i Danią.

