Kamil Glik przedłużył kontrakt z AS Monaco do 2021 roku

Piłkarz mistrza Francji AS Monaco Kamil Glik przedłużył kontrakt z zespołem do 2021 roku - poinformował klub z Księstwa. Poprzednia umowa reprezentanta Polski obowiązywała o rok krócej. To zapewne oznacza, że nasz obrońca parafował korzystniejszą finansowo umowę, choć oficjalnie żadne kwoty nie padają.

Zdjęcie Kamil Glik /AFP

Glik przeszedł do Monaco w połowie 2016 roku. Przeniósł się wówczas z Torino, a umowę podpisał po odpadnięciu biało-czerwonych z mistrzostw Europy we Francji.

W sezonie 2016/17 Glik zdobył sześć bramek i miał dwie asysty, co czyni go najskuteczniejszym obrońcą Ligue 1. Także dobrą postawą w defensywie przyczynił się do zdobycia przez klub mistrzostwa Francji oraz awansu do półfinału Ligi Mistrzów.

"Jestem naprawdę bardzo zadowolony, że to stało się po takim, świetnym w moim wykonaniu sezonie. Zawszę daję z siebie maksimum na boisku. Dziękuję prezesowi, wiceprezesowi oraz całemu zarządowi klubu za nowy kontrakt. To wspaniała nagroda. W nowym sezonie cele są takie same, zaprezentować się jak najlepiej w rozgrywkach krajowych oraz w Lidze Mistrzów" - powiedział 29-letni środkowy obrońca za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej klubu.

W barwach Monaco Glik rozegrał 46 spotkań, za każdym razem znajdując się w wyjściowym składzie.