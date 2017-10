Kamil Glik po raz kolejny w jedenastce kolejki Ligue 1

Obrońca AS Monaco i reprezentacji Polski Kamil Glik znalazł się w gronie najlepszych zawodników 11. kolejki Ligue 1 według "L'Equipe". To piąte wyróżnienie 29-letniego zawodnika w tym sezonie.

Zdjęcie Kamil Glik w starciu z Nicolasem De Previllem /AFP

W sobotę Glik i spółka wygrali na wyjeździe z Girondins Bordeaux 2-0 po golach Keity Balde i Thomasa Lemara. Polak jak zwykle bardzo dobrze spisywał się w defensywie. Dziennikarze "L'Equipe" ocenili występ Glika na "7" w skali od 1 do 10. Do jedenastki kolejki trafiło jeszcze dwóch zawodników Monaco - obrońca Jemerson (ocena - 7) i strzelec gola Lemar (ocena - 7).



Najwyższe noty w 11. kolejce otrzymali: napastnik Paris Saint-Germain Edinson Cavani, bramkarz Olympique Marsylia Steve Mandanda i pomocnik Olympique Lyon Nabil Fekir. Wymieniona trójka dostała "8". Urugwajczyk, którego zobaczymy w towarzyskim meczu z Polską 10 listopada, zdobył dwie bramki w spotkaniu z OGC Nice (3-0). Dwa gole strzelił również Fekir w starciu z FC Metz (2-0). Mandanda w dużym stopniu przyczynił się do wyjazdowego zwycięstwa OM z Lille (1-0).



Monaco po 11 kolejkach jest wiceliderem. Obrońcy mistrzowskiego tytułu tracą cztery punkty do prowadzącego Paris Saint-Germain.



Jedenastka 11. kolejki Ligue 1 według "L'Equipe":

Mandanda (8) - Lala (7), Glik (7), Jemerson (7), Marcal (7) - Di Maria (7), Feret (7), Fekir (8), Rabiot (7), Lemar (7) - Cavani (8)

