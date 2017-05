Kamil Glik nominowany do tytułu najlepszego defensywnego piłkarza Ligue 1

Kamil Glik może zostać wybrany najlepszym defensywnym zawodnikiem ligi francuskiej. Do tego tytułu nominował polskiego obrońcę AS Monaco dziennik "L'Equipe".

Glik kończy właśnie pierwszy sezon w lidze francuskiej, do której trafił z włoskiego Torino.

Zespół Polaka już właściwie zdetronizował Paris Saint-Germain, które żegna się z tytułem po czterech latach. Tylko cud mógłby go odebrać piłkarzom Monaco.

Glik znalazł się wśród czterech piłkarzy nominowanych do tytułu defensywnego piłkarza roku w lidze francuskiej.

Pozostali nominowani to: bramkarz Nice Yoan Cardinale oraz dwaj pomocnicy Fabinho z AS Monaco i Loic Perrin z AS Saint-Etienne.

W tym sezonie Glik zagrał w 35 meczach Ligue 1 i zdobył sześć bramek. Aż w 15 spotkaniach zespół Polaka nie stracił bramki.

