Kamil Glik nominowany do nagrody piłkarza miesiąca Ligue 1

Bardzo dobra gra Kamila Glika w sierpniowych meczach AS Monaco sprawiła, że został on nominowany do tytułu najlepszego piłkarza sierpnia w lidze francuskiej.

Zdjęcie Kamil Glik (w środku). Z lewej Radamel Falcao, z prawej Jemerson /AFP

Oprócz reprezentanta Polski nominacje otrzymali: Neymar, Nabil Fekir, Radamel Falcao oraz Malcom.



Reprezentant Polski w czterech sierpniowych meczach AS Monaco strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty, a jego klub wygrał wszystkie cztery spotkania.

Polakowi ciężko jednak będzie wygrać tą nagrodę, ponieważ jest obrońcą i rywalizuje ze świetnymi ofensywnymi zawodnikami. Jego klubowy kolega Radamel Falcao w czterech spotkaniach strzelił siedem goli. Bardzo dobry początek w lidze francuskiej zaliczył również Neymar, który drużynie PSG w trzech spotkaniach zdobył trzy bramki i zaliczył trzy asysty.

Kamil Glik może być drugim polskim piłkarzem, który może otrzymać takie wyróżnienie. Wcześniej tą nagrodę otrzymał Ireneusz Jeleń grając dla AJ Auxerre.

MC