Hatem Ben Arfa odsunięty od pierwszej drużyny Paris Saint-Germain

Hatem Ben Arfa od poniedziałku trenuje z rezerwami Paris Saint-Germain – donosi francuski dziennik "L'Equipe".

Zdjęcie Hatem Ben Arfa /AFP

Francuz nie może liczyć na regularne występy w zespole wicemistrza Francji. Trener PSG Unai Emery nie widzi dla niego miejsca w pierwszej drużynie. Piłkarz przez całe lato był wystawiony na listę transferową. Sprowadzeniem 30-latka zainteresowane były Sevilla FC, OGC Nice oraz Fenerbahce SK.



Reklama

Do transferu nie doszło i Francuz został w PSG, co skutkowało tym że został przesunięty do rezerw, jednak wciąż może zmienić klub. Okienko transferowe w Turcji zamyka się ósmego września, wiec transfer do Fenerbahce jest wciąż możliwy.

W poprzednim sezonie Hatem Ben Arfa dla PSG rozegrał 32 spotkania, w których strzelił cztery gole i zaliczył siedem asyst. Jego kontrakt z klubem paryskim obowiązuje do 30 czerwca 2018 roku.

Paris Saint-Germain było bardzo aktywne na rynku transferowym, zespół z Paryża w lecie wzmocnili: Neymar, Yuri Berchiche, Dani Alves i Kylian Mbappe.

MC