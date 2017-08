Grzegorz Krychowiak znalazł nowy klub? Wyraźny znak!

Grzegorz Krychowiak jest bardzo zdeterminowany, by znaleźć nowy klub - zapewniał w poniedziałek selekcjoner Polaków Adam Nawałka. Wygląda na to, że tak się stanie, gdyż czytelny sygnał na swoim Twitterze zostawił główny zainteresowany.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak (z lewej) /FRANCK FIFE /AFP

We wtorkowy wieczór Krychowiak wrzucił na Twittera trzy emotikony - zegar, strzałkę z napisem "wkrótce" po angielsku, która skierowana była w stronę piłki. Zarówno kibice, jak i eksperci odczytują to jako jasny sygnał, że Krychowiak znalazł nowy klub i wkrótce wróci do gry w piłkę.

W ostatnich dniach pojawiły się głosy łączące Polaka z angielskimi klubami - Leicester City oraz West Bromich Albion. Dziennikarze "The Telegraph" twierdzą, że działacze drugiego z klubów złożyli za defensywnego pomocnika ofertę wypożyczenia, która spotkała się z dobrym przyjęciem zarówno piłkarza, jak i klubu, który od dawna chce się pozbyć zawodnika.

Czasu na dopięcie transferu nie ma wiele - okienko transferowe w Anglii zamyka się równo z końcem sierpnia.

WG

