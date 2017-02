Grzegorz Krychowiak zagrał 90 minut w rezerwach PSG

Grzegorz Krychowiak poprosił o grę w rezerwach PSG i błyskawicznie otrzymał szansę. W sobotę spędził na czwartoligowym boisku 90 minut.

W sobotę rano Krychowiak na profilu facebookowym zamieścił krótki komunikat, w którym wyjaśnił, że na własną prośbę chce grać w drużynie rezerw. Dlaczego?

- Za miesiąc najważniejszy mecz w eliminacjach i zrobię co w mojej mocy, by być maksymalnie przygotowanym - oświadczył zawodnik.



Klub z Paryża błyskawicznie spełnił prośbę zawodnika. Krychowiak zagrał 90 minut w spotkaniu IV ligi grupy A, w którym drużyna PSG II pokonała Bergerac 2-1.



Kluczowe spotkanie eliminacji do MŚ w Rosji, o którym wspomniał Krychowiak, odbędzie się 26 marca. Rywalem "Biało-czerwonych" będzie Czarnogóra.





