Grzegorz Krychowiak w "11" największych transferowych niewypałów sezonu

Jak świat futbolu długi i szeroki, Grzegorz Krychowiak co rusz trafia do czołówki zestawień, które chluby mu nie przynoszą. Reprezentanta Polski w jedenastce największych rozczarowań umieścił tym razem hiszpański dziennik "AS", zestawiając skład z "bohaterów" najbardziej przestrzelonych transferów tego sezonu.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak ma kolejny powód do bólu głowy /AFP

Hiszpanie mają doskonałe rozeznanie w możliwościach Krychowiaka, bo przed transferem do Paris Saint-Germain Polak świetnie radził sobie w Sevilli. To właśnie znakomita gra w klubie z Andaluzji, na pozycji defensywnego pomocnika oraz świetny okres gry w drużynie narodowej zaowocowały transferem do krezusa ligi francuskiej, jeszcze w trakcie Euro 2016.

Reklama

W zespole PSG Polak zderzył się ze ścianą. W żadnym stopniu nie pomógł mu fakt, że tą samą drogą z Sevilli do Paryża podążył trener Unai Emery. Szkoleniowiec nie zamierzał holować swojego ulubieńca, bo liczyło się dobro zespołu.

Od początku swojej nieudanej przygody w drużynie PSG "Krycha" spędził na placu gry ledwie 1026 minut w 19 meczach (średnio 54 minuty na boisku). Co gorsza, w tym roku wystąpił tylko w trzech spotkaniach.

Po raz ostatni dostał cień szansy w rewanżu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Barceloną, ale na murawę wbiegł dopiero w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Jego klub roztrwonił zaliczkę z pierwszego meczu i w kontrowersyjnych okolicznościach poniósł jedną z największych klęsk w historii futbolu (1-6, awans Barcy).

Hiszpański "AS" tak uzasadnił umieszczenie Krychowiaka w jedenastce największych transferowych niewypałów sezonu 2016/2017: "PSG zapłaciło 33 milionów za tego polskiego internacjonała, który stał się filarem Unaia Emery’ego w Sevilli, ale stracił zaufanie, gdy przybył do Paryża. Emery wybrał młodego Adriena Rabiota i Krychowiak poszedł grać w rezerwach, szukając minut. Jego ostatni występ nie mógł być bardziej okrutny: Polak wszedł na boisko w 93. minucie, gdy jego drużyna przegrała 1-5 z Barceloną".

Poza Krychowiakiem w "11" znalazły się takie tuzy, jak Paul Pogba. To bohater najdroższego transferu w historii, który za 105 mln euro przeszedł z Juventusu Turyn do Manchesteru United.

Oto pełna jedenastka dziennika "AS": Claudio Bravo (Manchester City) - Serge Aurier (PSG), John Stones (Manchester City), Shkodran Mustafi (Arsenal FC), Lucas Digne (FC Barcelona) - Grzegorz Krychowiak (PSG), Renato Sanches (Bayern Monachium), Paul Pogba (Manchester United) - Jese Rodriguez (PSG), Gabriel Barbosa (Inter Mediolan), Nicolas Gaitan (Atletico Madryt).