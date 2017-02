Grzegorz Krychowiak poza kadrą PSG na mecz z Bordeaux

Piętrzą się problemy Grzegorza Krychowiaka w PSG. Pomocnik reprezentacji Polski wrócił po kontuzji, ale zagrał tylko w rezerwach paryskiego klubu. Dziś jego zespół gra z Bordeaux, ale Krychowiaka nie ma nawet w kadrze meczowej już w drugim spotkaniu z rzędu.

Grzegorz Krychowiak znów znalazł się poza kadrą meczową PSG. W ubiegłym tygodniu obchodził 27. urodziny, a paryski klub rywalizował w hicie Ligue 1 z AS Monaco. Polak wyleczył kontuzję, ale pojawił się tylko na trybunach. Teraz sytuacja się powtarza, a rywalem PSG jest Bordeaux.

Choć Krychowiak problemy w nowym klubie ma od samego początku, gdy latem przeprowadził się do Paryża, to na początku stycznia się spiętrzyły. Pomocnik doznał kontuzji, która wykluczyła go z pięciu meczów. Polak już się wyleczył, ale wciąż nie ma go w składzie. Dlaczego?

Ciekawe informacje zebrał Remigiusz Półtorak z "Dziennika Polskiego". Według niego Krychowiak w tym momencie jest dopiero szóstym defensywnym pomocnikiem w PSG! Żeby w ogóle znaleźć się na ławce rezerwowych musiałby wygryźć z kadry meczowej czterech graczy z grona: Areola, Aurier, Maxwell, Rabiot, Guedes, Ben Arfa, Pastore, Lo Celso, Di Maria i Nkunku.



Na razie Polak zagrał w rezerwach paryskiego klubu. To jego jedyny mecz w 2017 roku. Jeśli tak dalej pójdzie, problem będzie miał nie tylko sam piłkarz, ale też reprezentacja Polski, którą czekają niezwykle ważne mecze w el. MŚ.