Grzegorz Krychowiak poza kadrą PSG na mecz z AS Monaco

Grzegorz Krychowiak wyjechał ze zgrupowania reprezentacji Polski z powodu kontuzji i nie dziwi, że nie znalazł się w składzie PSG na mecz z AS Monaco w finale Pucharu Ligi. Zastanawia natomiast, że na oficjalnej stronie PSG przy nazwisku Polaka widnieje słowo „trening”.

Podczas zgrupowania reprezentacji Polski okazało się, że Krychowiak przyjechał na obóz kadry ze złamanym żebrem. Do kontuzji miało dojść na jednym z ostatnich treningów PSG. Rok temu Krychowiak miał pęknięte żebro, a chodzi o dokładnie to samo miejsce. Wówczas odczuwał dyskomfort, ale grał. Teraz ból okazał się zbyt duży i piłkarz nie mógł wystąpić w spotkaniu z Czarnogórą. Dwa dni przed meczem opuścił zgrupowanie, a lekarz kadry przewidywał, że powrót do gry zajmie mu trzy tygodnie.

Tymczasem z obozu PSG napływają informacje, że defensywny pomocnik nie zagra w sobotnim meczu z AS Monaco w finale Pucharu Ligi. W nawiasie przy nazwisku Krychowiaka widnieje informacja: "trening". Czy to oznacza, że piłkarz błyskawicznie pozbył się problemów ze zdrowiem?

Być może, ale zasadne wydaje się pytanie, czy faktycznie Krychowiak był kontuzjowany. Przyjechał na zgrupowanie i od razu wziął udział w treningu z zespołem. Zresztą, uczestniczył w całych zajęciach.

- Grzegorz był zdeterminowany, by podjąć trening. Podjęliśmy próbę, ale okazało się, że ból jest zbyt duży. Nie jest w stanie trenować i musi wrócić do domu - mówił dzień później Jacek Jaroszewski, lekarz kadry.

Nie ma powodu, by lekarzowi naszej reprezentacji nie wierzyć, bo nigdy wcześniej nie zdarzyła się podobna sytuacja. Dziwi natomiast informacja z oficjalnej strony PSG. Być może miała miejsce pomyłka i redaktorzy oficjalnego serwisu nie wiedzieli o kontuzji reprezentanta Polski.

Jeśli natomiast piłkarz po prostu wrócił do zdrowia, to sztaby szkoleniowe PSG i reprezentacji Polski tylko powinny się cieszyć. Być może zawodnik szybciej pojawi się na boisku i zdoła wypracować odpowiednią formę przed kolejnymi meczami kadry.

W kadrze PSG zabrakło także Marquinhosa, który podobnie jak Krychowiak, ma trenować. Wcześniej nie było żadnej informacji, że jest kontuzjowany. Trzech innych graczy zagra natomiast w rezerwach, to: Jean-Kevin Augustin, Lorenzo Callegari i Alec Georgen.

W sobotnim finale Pucharu Ligi powinien natomiast zagrać Kamil Glik. Trener Leonardo Jardim podał 21-osobowy skład, w którym znalazł się reprezentant Polski.

